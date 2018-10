ROMA – Due forti scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 7.0 e 6.5 sono state registrate in Papua Nuova Guinea, una alle 22.48 (le 7.48 ora locale) e l’altra a mezzanotte (le 9 locali) nella notte (ora italiana) tra mercoledì e giovedì 11 ottobre. Le due scosse di terremoto, inframmezzati da scosse di minore entità, sono stati segnalati dall’Usgs e anche dall’Ingv. Al momento non ci sono notizie di danni alle cose o alle persone, e non è stato emesso alcun allerta tsunami.

Il terremoto in Russia.

Un terremoto di magnitudo 6.8 invece è avvenuto al largo delle isole Curili, territorio russo tra l’estremità nordorientale dell’isola giapponese di Hokkaidō e la penisola russa della Kamčatka.

Il sisma si è verificato all’1.16 ora italiana (le 11.16 locali), a una profondità di 10 chilometri. Queste isole sono note per essere soggette a frequenti e forti terremoti.

Il terremoto in Indonesia.

Sono tre finora le vittime del terremoto di magnitudo 6 che nella notte tra mercoledì e giovedì 11 ottobre ha scosso Bali e East Java. Lo riferiscono le autorità indonesiane secondo cui ci sono anche 4 feriti.

L’Indonesia è stata colpita lo scorso 28 settembre da un sisma e da un violento tsunami che hanno causato 2.045 vittime accertate nell’isola di Sulawesi. Migliaia di persone sono ancora disperse.