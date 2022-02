Cristina “Vita” Aranda era una nota influencer paraguaiana. La giovane donna è morta questo fine settimana dopo essere stata colpita da un proiettile alla testa in un concerto nella città di San Bernardino. Aranda, influencer e modella, era sposata con il calciatore Iván Torres del club Olimpia.

Cristina “Vita” Aranda uccisa in una sparatoria

Cristina è una delle due vittime della sparatoria avvenuta allo Ja’umina Fest. Oltre ai due morti, a terra sono rimaste ferite altre quattro persone. La notizia è stata confermata anche sui social, con un comunicato ufficiale diffuso dalla famiglia e apparso sul profilo Instagram della giovane: “Una delle priorità di Cristina era essere vicina ai suoi follower. Per rispetto in questo momento delicato, l’ingresso alla camera ardente sarà esclusivamente per la famiglia e gli amici”.

Prosegue il messaggio: “Apprezziamo il vostro desiderio di accompagnarci in questo momento delicato. Vi chiediamo di utilizzare lo spazio al piano terra per lasciare una dedica e rendere omaggio a Cristina”, conclude la nota che accenna poi ai funerali della giovane.

Il marito Ivan Torres ha scritto ancora. Queste le sue parole: “Nonostante le difficoltà dovevamo essere preparati per la prossima opportunità mi hai detto che volevi raggiungere il cuore di ogni donna e avere un impatto su di loro. So che Dio te l’ha concesso e continuerà a farlo, e GRAZIE per quei tre figli che mi hai dato, onorerò il tuo nome dando il mio meglio affinché assomiglino a te. TI AMO”.

La sparatoria avvenuta al Ja’umina Fest

La Aranda è stata colpita da un proiettile mentre era in fila per entrare nei bagni situati nell’area vip dell’anfiteatro José Asunción Flores. Stava partecipando al festival con il marito e un’altra coppia.

Un’ amica che era in fila con lei è uno dei quattro feriti. Cristina “Vita”Aranda, come ha spiegato ad Abc Tv la direttrice dell’Hospital Nacional della città di Itauguá, Yolanda González, è arrivata in ospedale in “prognosi riservata” ed è morta successivamente. Aranda lascia tre bambini piccoli.