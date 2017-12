LONDRA – Tiri mancini del cellulare: nel Surrey, Ty Smith, 35 anni, non si accorge che è partita una telefonata alla fidanzata Vikkie Kenward, 30, che a quel punto ascolta i dettagli di un incontro bollente tra lui e una escort.

Quando la futura sposa ha visto sul display il nome di Ty pensava che stesse chiamando per definire alcuni dettagli del prossimo matrimonio ma invece ha avuto un’amara sorpresa: era in compagnia di “Amy” una escort a pagamento e i gemiti non lasciavano spazio all’immaginazione, scrive il Daily Mail.

Furiosa per quanto ascoltato, la Kenward ha deciso di indagare ulteriormente, controllato la cronologia delle chiamate di Smith per vedere cos’altro avesse combinato.

Quando ha visto che lo stesso numero appariva sempre a tarda notte, l’ha inserito su Google e scoperto che si trattava di un’escort locale che Ty aveva contattato anche il giorno successivo alla proposta di matrimonio.

Al Sun, la Kenward, di Shamley Green, Surrey, ha dichiarato:”Quel giorno ero la donna più felice del mondo, avevamo deciso di spendere fino all’ultimo penny per rendere il matrimonio un momento indimenticabile, invece ha speso i soldi della cerimonia con una escort”.

Dopo aver affrontato Ty per quanto accaduto, ha confessato che “Amy” non era stata l’unica escort; ha cercato di difendersi dicendo che è “meglio” essere infedeli con una prostituta poiché non c’è coinvolgimento emotivo e chiesto a Vikkie se era possibile “dimenticare” l’episodio.

Ma quando la Kenward si è resa conto che il futuro marito aveva speso più soldi per gli incontri di sesso che per il fidanzamento, non è riuscita a contenere la rabbia.

Attualmente è iscritta a un app di incontri, Plenty of Fish, alla ricerca di un “vero uomo”; Smith si è trasferito a Bracknell, Berkshire, e si è scusato con l’ex fidanzata parecchie volte ma del tutto inutilmente.