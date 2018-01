LOS ANGELES – Un altro caso di molestie investe il mondo di Hollywood alla vigilia dei Golden Globe: quattro donne accusano il regista canadese premio Oscar nel 2006 per “Crash – Contatto fisico”, Paul Haggis, di averle aggredite sessualmente.

Una addetta alle pubbliche relazioni per una agenzia che promuove eventi cinematografici, identificata nei documenti giudiziari come la trentunenne Haleigh Breest, ha denunciato Haggis presso un tribunale civile per averla brutalmente stuprata nel 2013 dopo averla portata nel suo appartamento di Soho, a Manhattan. Alla Breest si sono accodate altre tre donne tra cui un altra “publicist” che sostiene di esser stata costretta a un rapporto di sesso orale e poi violentata quando lavorava con Haggis in uno show televisivo negli anni Novanta.

Una delle altre due accusatrici ha detto ai media americani che il due volte divorziato Haggis ha cercato di metterle le mani addosso dicendole: “Devo essere dentro di te”. La ragazza se l’era data a gambe. L’altra donna sarebbe stata bloccata a un angolo della strada e baciata a forza, poi seguita su un taxi. Le accuse sono le ultime in una valanga iniziata con lo scandalo Harvey Weinstein: decine di donne hanno messo sul banco degli imputati il potente ex boss di Miramax sul cui conto la procura di Los Angeles sta esaminando un voluminoso dossier messo insieme dalla polizia di Beverly Hills.

Come Weinstein, anche Haggis ha negato ogni addebito sostenendo di aver avuto con la Breest “un rapporto amichevole, magari a volte simile a un flirt”: attraverso la sua avvocatessa, Christine Lepera, il 64enne regista ha dichiarato di “non aver mai stuprato nessuno” e contrattaccato affermando che la Breest avrebbe chiesto 9 milioni di dollari per mettere tutto a tacere: una richiesta da lui definita “un’estorsione”.

Prodotto, sceneggiato e diretto da Haggis, “Crash – Contatto fisico” era uscito nelle sale Usa nel 2005. Ispirato a un episodio realmente avvenuto e imperniato sul tema del razzismo ma anche sulle sfaccettature di rapporti interpersonali che non si possono chiudere in una sola definizione, ha fatto vincere a Haggis l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale oltre che per il miglior film e miglior montaggio. Vincitore del David di Donatello per il miglior film straniero, “Crash” aveva conquistato anche gli Academy Awards per il miglior film e il miglior montaggio.