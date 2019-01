NEW YORK – Ci sarebbe un terzo caso di abusi su minore di cui si sarebbe reso colpevole l’ex cardinale arcivescovo di Washington Theodore McCarrick. Lo riporta il sito online di notizie vaticane Crux, che spiega che l’arcidiocesi di New York sta indagando.

Le accuse a McCarrick sono emerse per la prima volta sei mesi fa, quando l’arcidiocesi di New York annunciò di aver sostanziato due casi di molestie nei confronti di un ex chierichetto risalenti ai primi anni Settanta.

Il Vaticano aveva sospeso il cardinale in attesa dei risultati di una inchiesta della Santa Sede. Un mese dopo il New York Times aveva riportato le accuse di James Grein, il figlio di amici di famiglia di McCarrick, molestato per anni fino da quando, negli anni Settanta, era appena undicenne. Erano seguite accuse di molestie sessuali nei confronti di seminaristi adulti e il 28 luglio papa Francesco aveva accettato le dimissioni del cardinale.

Il terzo caso è emerso tre mesi fa: un uomo di circa 40 anni che ha chiesto di restare anonimo accusa McCarrick di abusi quando era minorenne. Come per Grein, anche in questo caso l’uomo era figlio di amici del cardinale. Lo scorso settembre le quattro diocesi in cui McCarrick ha servito – New York, Metuchen in New Jersey, Newark e Washington – hanno lanciato indagini diocesane indipendenti sul passato dell’ex cardinale.