DUBLINO – "Nessuno di noi può esimersi dal commuoversi per le storie di minori che hanno patito abusi, che sono stati derubati dell'innocenza o che sono stati allontanati dalle mamme o che sono stati abbandonati allo sfregio di dolorosi ricordi. Questa piaga aperta ci sfida ad essere fermi e decisi nella ricerca della verità e della giustizia". Papa Francesco in Irlanda dedica ancora una volta delle parole alla piaga della pedofilia che affligge la Chiesa.

Dopo essersi raccolto in preghiera silenziosa davanti all’immagine della Madonna e dopo aver lasciato in dono un rosario d’oro, Francesco recita l’Angelus sulla spianata del Santuario stesso e qui si rivolge ai tanti fedeli presenti: !La Madonna – dice – guardi con misericordia tutti i membri sofferenti della famiglia del suo Figlio. Pregando davanti alla sua statua, le ho presentato, in particolare, tutti i sopravvissuti, le vittime di abusi da parte di membri della Chiesa in Irlanda”.

E ancora: “Imploro il perdono del Signore per questi peccati, per lo scandalo e il tradimento avvertiti da tanti nella famiglia di Dio. Chiedo alla nostra Madre Beata di intercedere per la guarigione di tutte le persone sopravvissute agli abusi di qualsiasi tipo e di confermare ogni membro della famiglia cristiana nel risoluto proposito di non permettere mai più che queste situazioni accadano. E anche di intercedere per tutti noi perché possiamo procedere sempre con giustizia per riparare per quanto da noi dipende tanta violenza!”.