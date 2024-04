Pena di morte incombe in California su 645, un pm si batte per cancellarla

La pena di morte incombe in California su 625 uomini e 20 donne, ora c’è un pm che cercs di dimostare che sono state frutto di razzismo, almeno in parte, almeno nel suo distretto. Anche se nel 2019 il governatore Gavin Newsom ordinò lo smantellamento del braccio della morte, la pena capitale esiste ancora per legge. Così, quei 625 uomini e 20 donne rimangono in carcere con condanne a morte, di fronte all’improbabile ma possibile prospettiva che sotto un diverso governatore possano essere giustiziati.

Circa un terzo dei condannati sono neri, mentre in California i neri sono meno di un decimo della popolazione. Ed ecco che nella contea di Santa Clara, il procuaratore distrettuale Jeff Rosen, un tempo pubblico ministero che credeva nella pena capitale e che rifiutava di associarsi al movimento progressista dei pubblici ministeri, si è preparato a chiedere ai tribunali di modificare le pene di 14 uomini della sua contea che stanno aspettando l’esecuzione della sentenza definitiva.

DALLA PENA DI MORTE ALL’ERGASTOLO MA ANCHE ALLA LIBERTà

Nella maggior parte dei casi, vuole che la corte condanni nuovamente questi uomini (Santa Clara non ha donne nel braccio della morte) affinché scontino l’ergastolo senza condizionale. Ma in alcuni casi, già conclusi l’anno scorso, ha chiesto che fosse data loro la possibilità di essere liberati.

Perché? chiede Anita Chabria sul Los Angeles Times. Rosen cita come motivo principale un razzismo intrinseco nel sistema giudiziario americano, trasmesso dalla schiavitù all’incarcerazione di massa e alla pena capitale.”[Non] siamo sicuri che queste sentenze siano state ottenute senza pregiudizi razziali”, ha scritto il suo ufficio in una mozione ai tribunali che dovrebbe essere presentata nei prossimi giorni in numerosi casi. “Non possiamo difendere queste sentenze e crediamo che i pregiudizi impliciti e il razzismo strutturale abbiano avuto un ruolo nella condanna a morte”.

Mentre molti pubblici ministeri nello stato e nella nazione hanno smesso di usare la pena di morte, Rosen è il primo a guardare indietro e a rispondere alla domanda – con un’azione collettiva – Se non è giusto adesso, come avrebbe potuto essere giusto? Poi?

IL 35% DEI CONDANNATI A MORTE SONO NERI, MA SOLO IL 7% DELLA POPOLAZIONE

Attualmente, circa il 35% dei condannati a morte sono neri, nonostante i neri costituiscano solo il 7% circa della popolazione della California. Un ulteriore 26% dei condannati a morte sono ispanici o messicani. Nel complesso, quasi il 70% dei condannati a morte sono persone di colore.Semel sottolinea che non è solo la razza del presunto colpevole che può portare alla pena di morte, ma anche la razza della vittima e l’atteggiamento dei responsabili dell’accusa. I sospettati accusati di aver ucciso una persona bianca, ad esempio, hanno maggiori probabilità di affrontare la pena di morte rispetto a quelli accusati di aver ucciso una persona di colore.

L’ingiustizia intrinseca della pena di morte, sia a causa della razza che della sua finalità, è stata dibattuta per anni, spesso con argomentazioni approfondite che vanno oltre la politica. Il governatore dell’Illinois George Ryan, repubblicano, nel 2003 ha emesso una commutazione generale per tutti i 167 detenuti che rischiano la pena di morte nel suo stato, citando la preoccupazione che “il demone dell’errore” fosse sempre presente – una delle prime e più audaci azioni da parte di un politico di spicco contro la pena di morte.L’ex governatore dell’Oregon Kate Brown, una democratica, ha fatto lo stesso nel 2022, condannando nuovamente 17 prigionieri nel braccio della morte all’ergastolo senza condizionale. Ventitré stati, tra cui Oregon, Colorado e New Mexico, hanno abolito la pena di morte.

Ma i politici e gli elettori della California sono stati meno sicuri. Nel corso degli anni, gli elettori hanno deciso di mantenere la pena di morte quando richiesto tramite misure elettorali.

Ciò lascia la pena di morte in California in gran parte nelle mani di pubblici ministeri eletti a livello locale come Rosen, che non hanno praticamente alcun incentivo politico a rivedere le condanne capitali del passato.

Ebreo devoto, Rosen sottolinea che molti dei crimini che decenni fa portarono alla pena di morte non avrebbero ottenuto la stessa punizione oggi. Alcuni dei colpevoli sono stati condannati quando erano adolescenti, altri erano complici del crimine in un’epoca in cui le leggi facevano meno distinzioni. Molti sono imprigionati da più di 30 anni. Alcuni hanno avuto processi ingiusti.

Uno di quegli uomini è Willie Branner, un uomo di colore che fu condannato nel 1982 da una giuria tutta bianca per aver sparato e ucciso il proprietario della gioielleria Edward Dukor durante una rapina a Milpitas. In quel caso il pubblico ministero ha rimosso giurati neri, asiatici ed ebrei, inclusa la rimozione di una giurata nera in parte perché “sovrappeso e mal curata”.

Recentemente, un tribunale federale ha stabilito che Branner aveva diritto a un nuovo processo basato su quella giuria tutt’altro che imparziale.Ora 74enne, Branner è stato, come si suol dire, un detenuto modello. Anita Chabria gli ha mandato un messaggio di recente. Lui ha risposto che è sollevato dal fatto che la sua famiglia non debba più preoccuparsi che un giorno venga giustiziato.

Sogna una possibile libertà, aprendo un’attività di sartoria e lavorando per “aiutare a ricostruire la nostra società per il resto della mia vita, a Dio piacendo”.Branner non sa come andrà a finire la sua condanna, sa solo che non finirà con la morte. Non sta affermando di essere innocente, ma solo che è cambiato nei decenni trascorsi dalla sparatoria, proprio come è cambiato Rosen da quando ha iniziato a perseguire.“Non è che penso che le persone nel braccio della morte nel mio paese non abbiano commesso crimini orribili e terribili. Lo hanno fatto”, ha detto Rosen.