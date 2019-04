Perù, missionario britannico ucciso nella regione amazzonica

ROMA – Paul McAuley, missionario britannico di 71 anni impegnato a proteggere le tribù indigene amazzoniche dagli sviluppatori è stato trovato bruciato a morte in Perù. I resti del missionario sono stati scoperti nella Comunidad Estudiantil Intercultural a Iquitos, nella regione nord-orientale amazzonica del Perù vicina al confine con il Brasile, struttura nella quale viveva, secondo quando riferito dalla congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, l’ordine dei Lassalliani a cui apparteneva.

Al momento sono stati interrogati dalla polizia sei giovani indigeni che vivevano nell’ostello. McAuley era nato a Portsmouth ma aveva vissuto in Perù per più di 20 anni al fianco delle tribù discriminate del Paese nella battaglia contro i potenti interessi petroliferi e minerari. Nel 2010, il governo aveva emesso nei confronti del missionario un decreto di espulsione, poi ritirato, per presunti incitamenti ai disordini dopo aver contrastato i tentativi di aprire l’Amazzonia alla trivellazione.

Nel 2004, McAuley ha fondato la Loreto Environmental Network, un gruppo che lavora per conto di gruppi indigeni. Insieme agli ambientalisti si era opposto alle iniziative dell’allora presidente Alan Garcia che intendeva aprire l’Amazzonia a miniere e trivellazioni senza precedenti. Si erano inoltre indignati perché il governo di Garcia aveva fatto ben poco per impedire il disboscamento sfrenato che, a loro avviso, minaccia l’esistenza di gruppi indigeni. Gli attivisti ambientali hanno pianto la sua morte. “Che notizia terribile. Era un grande uomo che ha fatto molto per le comunità indigene, per difendere i loro diritti e le foreste”, ha twittato Julia Urrunaga, direttrice della Peru Programs at Environmental Investigation Agency. Fonte: Daily Mail.