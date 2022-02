Perù, terremoto magnitudo 6,5 a Barranca nel nord del Paese: la terra trema anche in Ecuador. nella foto, la scossa a Guayaquil in Ecuador

Perù, terremoto magnitudo 6,5 a Barranca nel nord del Paese: la terra trema anche in Ecuador. Alle 10,58 di oggi, giovedì 3 febbraio, (16,58 ora italiana) un forte terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito il Perù. L’epicentro a Barranca, nel nord del Paese. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 100 chilometri ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Fortunatamente, almeno per il momento non si segnalano vittime.

Perù, forte scossa di terremoto a Barranca: la terra trema anche nel sud dell’Ecuador

Il sisma è stato avvertito anche nel sud dell’Ecuador. A Loja, in Ecuador, i residenti sono scesi in strada a seguito del sisma. Al momento, le autorità locali non segnalano danni a persone o cose.

Perù è molto sismico: si trova nell’Anello di Fuoco del Pacifico

Il Perù si trova sul cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico. Qui viene registrato circa l’85% dell’attività sismica mondiale.

In aggiornamento