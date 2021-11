Piranha attaccano una bambina e altre 30 persone nel fiume Parana in Argentina

Mentre faceva il bagno nel fiume Parana a Santa Fe, Argentina, una 13enne e altre 30 persone sono state attaccate dai piranha riportando gravi ferite. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, l’adolescente è stata morsa al quinto dito del piede, o mignolino, ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per un trapianto di pelle. Dopo gli attacchi dei piranha le autorità locali hanno vietato ai bagnanti di entrare in acqua.

L’attacco dei piranha nel fiume

La TV locale El Litoral ha trasmesso dei video in cui si vede una delle vittime curata dai medici. Ha una benda sull’alluce e sangue che gocciola dalle ferite riportate al piede. Sergio Berardi, rappresentante sindacale dei bagnini della zona, ha attribuito gli attacchi dei piranha alle alte temperature e al basso livello dell’acqua. Ha confermato che una 13enne ha perso un dito del piede e ha ribadito l’importanza di prestare attenzione agli avvertimenti dei bagnini, “in particolare alle famiglie con bambini. Abbiamo visto la pericolosità dei piranha. Quando i bagnini si accorgono che una persona è stata morsa ordinano di uscire dall’acqua. Purtroppo spesso non sufficiente o efficace a causa delle numerose persone che fanno il bagno in vari punti. I piranha tendono a muoversi in branchi, dunque avvengono molti attacchi simultanei”.

Di che piranha si tratta

Gli attacchi, in una famosa spiaggia lungo il fiume Parana chiamata Laguna Setubal, sono stati attribuiti al palometas, una specie di piranha noto anche come piranha rosso. Sempre nel fiume Parana il giorno di Natale 2013, più di 60 persone tra cui circa 20 bambini, sono state ferite gravemente dai piranha. L’attacco era avvenuto sulla famosa spiaggia di Rosario, città natale della star del Paris Saint-Germain Lionel Messi.