Blitz dice

Coronavirus: Oms (2018) prevedeva epidemia virus polmonare. Organizzazione Mondiale Sanità: roba pubblica e ufficiale. Altro che scoperte via social di segreti occultati. Eravamo stati avvertiti: governi, opinioni pubbliche, gente. Non ce la siamo filata la Oms, non ce lo siamo filato l’avvertimento. Questa la verità, questa sì davvero inconfessabile a noi stessi.