Si fanno infettare per vendere plasma con anticorpi, follia degli studenti Usa (Foto Ansa)

Alcuni studenti usa hanno deciso di farsi infettare col coronavirus appositamente per poi avere del plasma con degli anticorpi da vendere.

Plasma con anticorpi contro il Covid in cambio di denaro. E’ il piano che hanno messo in atto alcuni studenti del Brigham Young University, un college di proprietà dei Mormoni. Hanno cercato di infettarsi deliberatamente per poi vendere il loro sangue presumibilmente con anticorpi anti Covid-19.

Tra le terapie contro il virus i medici raccolgono sangue da donatori che sono stati infettati e lo danno a pazienti che invece lottano per la vita. Si tratta di un procedimento approvato dalla Food and Drug Administration lo scorso agosto e usato in molte parti degli Stati Uniti. La direzione dell’università ha avviato un’indagine e intanto gli studenti sono stati sospesi. Ha anche condannato il comportamento degli stessi.

Positivo in cambio di 200 dollari

A scoprire tutto è stata la direzione del college, che ha avviato un’indagine e sospeso gli studenti. Al momento gli studenti positivi nell’ateneo sono 109.

Varie aziende che si occupano di plasma iperimmune, e alcuni centri specializzati, pagano da 50 fino a 200 dollari chi decide di donare il proprio plasma, a patto che il donatore sia guarito dal Covid e privo di sintomi da almeno 14 giorni. In una nota la BYU ha condannato il comportamento dei propri studenti, invitando gli studenti con problemi economici a chiedere sostegno all’università: “Non serve mettere in pericolo la propria salute per soldi”, afferma l’ateneo. (Fonte Ansa).