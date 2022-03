Play for Ukraine, il gioco online per bloccare i siti utilizzati dall’esercito russo: come funziona

Si chiama Play for Ukraine ed è un gioco online, ideato da programmatori di Leopoli, per bloccare i siti che servono l’esercito russo. “Un gioco che ti consente di sconfiggere il nemico senza nemmeno lasciare il rifugio” spiegano i creatori, che aggiungono: “La cosa principale è avere un dispositivo con accesso a internet”. L’indirizzo del gioco è https://playforukraine.life.

Come funziona Play for Ukraine

In un’ora di gioco vengono inviate circa 20.000 richieste che bloccano i siti utilizzati dall’esercito russo. “Anche se lasci la pagina aperta sul tuo computer o smartphone – aggiungono gli sviluppatori – continuerà automaticamente a sovraccaricare i siti. Il gioco non danneggia il browser, genera solo un flusso costante di traffico automatico per gli attacchi a pagine web mirate, rendendole inaccessibili”. Circa 180 mila utenti di diversi paesi si sono già collegati al gioco, effettuando 288 miliardi di “attacchi”.

L’antivirus russo

“Kaspersky è un’azienda privata di cybersecurity globale e, come azienda privata, non ha alcun legame con il governo russo o con qualsiasi altro governo”. Lo scrive la società in una nota ufficiale dopo le polemiche di queste ore. Kaspersky è un antivirus russo molto popolare e in queste ore vari enti hanno detto che sarebbe meglio disinstallarlo o sostituirlo per essere sicuri di non venir spiati o utilizzati direttamente o indirettamente dalla Russia.

Kaspersky e i possibili legami con il Cremlino, la nota della società

“L’Agenzia Nazionale per la sicurezza nazionale ha dichiarato che sarebbe ‘opportuno considerare le implicazioni di sicurezza derivanti dall’utilizzo di tecnologie informatiche fornite da aziende legate alla Federazione Russa’. Crediamo che queste affermazioni non siano basate su una valutazione tecnica dei prodotti Kaspersky ma su decisioni governative”.