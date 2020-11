Dane Pfeiffer, poliziotto assegnato alla sicurezza di Andrew Cuomo , da sette mesi frequenta Cara, la figlia del governatore di New York, e per questo è stato trasferito a Pittsburgh, in Canada a circa 260 km dal Campidoglio.

Secondo quanto riportato dal Post, Pfeiffer, 35 anni, ha incontrato Cara Kennedy-Cuomo, 25 anni, attraverso il suo lavoro come una delle guardie del corpo del padre.

Hanno iniziato a frequentarsi circa sette mesi fa – dopo che Cara si è trasferita nell’Executive Mansion ad Albany a causa della pandemia di coronavirus – e secondo alcuni fonti Cuomo avrebbe appreso della relazione poco tempo dopo.

Il 24 maggio, Pfeiffer avrebbe chiesto un “trasferimento volontario” alla truppa B nel nord-est di New York, ha detto un portavoce della polizia di stato.

Secondo una fonte a conoscenza della situazione, il poliziotto “è stato trasferito per tenerlo lontano dalla figlia, al governatore non piaceva la situazione”.

Ma il trasferimento, scrive il Post, non ha raffreddato la passione della coppia e Pfeiffer torna regolarmente all’Executive Mansion per incontrare Cara, sconvolgendo ulteriormente il governatore.

Pfeiffer non è risultato colpevole di condotta scorretta e il suo trasferimento in una stazione di polizia di Stato a Pittsburgh non è stato registrato come un’azione disciplinare.

Ma i dati mostrano che nel 2018 Pfeiffer ha acquistato una casa a Saratoga Springs, vicino ad Albany, e il cambiamento nel tragitto quotidiano comporta una sorta di punizione informale, dai poliziotti definita “highway terapy”, un nome non ufficiale per il trasferimento di un agente.

Secondo una fonte, Cuomo “è limitato nelle azioni per cui l’highway terapy è una delle sue poche opzioni”.

Contattato dal Post, Pfeiffer ha rifiutato di commentare ma un portavoce della polizia di Stato ha affermato che ha richiesto il trasferimento alla Truppa B “per acquisire più esperienza sul campo, andare avanti con la carriera e raggiungere il grado di sergente”.

“Queste richieste sono di routine ed è stato concesso”, ha aggiunto il portavoce William “Beau” Duffy

Il portavoce di Cuomo, Rich Azzopardi, ha detto che “il governatore non ha nulla a che fare con il trasferimento, è stato richiesto dal poliziotto”.

L’apparente sdegno di Cuomo per Pfeiffer è in ironico contrasto con il “consiglio ai padri” dato ad aprile durante una conferenza stampa, mentre parlava delle cene in famiglia nel lockdown a cui partecipava Tellef Lundevall, il fidanzato della sorella gemella di Cara, Mariah Kennedy Cuomo.

“La risposta quando chiedono cosa pensi del ragazzo è sempre “Mi piace. Sempre”, aveva commentato.

Cuomo aveva persino ipotizzato il pericolo insito nel rifiuto della scelta di una figlia su un fidanzato poiché “innesca la NDS. La sindrome della sfida.

“Non è documentato, ma è una condizione psicologica in cui se come padre dici “Lui non mi piace” entra in gioco la Natural Defiance Syndrome e a una figlia il ragazzo piace ancora di più perché è osteggiato dal padre”.