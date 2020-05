Poliziotto pugnalato a Jacksonville durante le proteste per la morte di George Floyd

ROMA – A Jacksonville, in Florida, un agente di polizia è stato “pugnalato o ferito al collo ed è attualmente in ospedale”.

Lo ha reso noto lo sceriffo Mike Williams, riporta la Cnn.

Nelle proteste per la morte di George Floyd altri agenti sono stati attaccati dai rivoltosi e colpiti con pietre e mattoni.

Il sindaco di Jacksonville, Lenny Curry, ha spiegato che la protesta è iniziata con 1.200 persone pacifiche e famiglie rispettose e dopo che se ne sono andate si è trasformata in rivolte e violenze.

Sono state arrestate diverse persone ma il numero esatto non è stato ancora reso noto.

“Non lo tollereremo nella nostra città né lasceremo che la nostra città bruci”, ha dichiarato il primo cittadino.

Proteste che vedono coinvolte molte città negli Stati Uniti.

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha dichiarato che mentre alcune persone hanno protestato pacificamente per la morte di George Floyd a Minneapolis, altre hanno “incitare alla violenza” e la polizia di New York City ha vissuto “cose ​​orribili e vili”.

“La tremenda violenza tremenda non durerà”, ha aggiunto il primo cittadino della Grande mela.

De Blasio ha dichiarato inoltre che alcuni manifestanti hanno cercato di “colpire e ferire gli agenti di polizia”. “Volevano attaccare i mezzi della polizia e lo facevano, intendevano attaccare le barriere della polizia, non lo accetteremo”, ha aggiunto.

Tuttavia, de Blasio ha anche criticato l’intervento della polizia contro manifestanti pacifici lamentando che durante le proteste alcuni funzionari eletti siano stati dispersi con spray al peperoncino. “Questo è inaccettabile e dobbiamo capire esattamente perché sia successo e chi ne sia il responsabile”, ha affermato. (fonte AGI)