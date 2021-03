Poliziotto scomparso dopo lo tsunami del 2004 ritrovato vivo: era da 16 anni in un istituto psichiatrico

In Indonesia, Abrip Asep, un poliziotto indonesiano dichiarato morto in seguito allo tsunami del 2004, dopo 16 anni è stato trovato vivo in un ospedale psichiatrico.

Nel terremoto di magnitudo 9,2 e lo tsunami nell’Oceano Indiano, a Santo Stefano del 2004, uno dei più grandi disastri naturali di sempre, sono morte circa 230.000 persone.

Ritrovato vivo un poliziotto dichiarato morto nello tsunami del 2004

La famiglia di Abrip Asep afferma che quando la tragedia ha colpito la provincia di Aceh, il poliziotto era in servizio.

Un parente ha spiegato di essersi reso conto di recente che Asep era ancora vivo quando le sue foto sono state condivise su un gruppo familiare sui social media. “Non potevo crederci, 17 anni senza notizie e abbiamo pensato che fosse morto, non sapevamo che invece fosse vivo”.

La polizia locale ha confermato che l’uomo trovato nell’ospedale psichiatrico era Abrip, denunciato come disperso durante lo tsunami e successivamente dichiarato morto.

Poliziotto è stato ricoverato per 17 anni in un istituto psichiatrico

Secondo i report dei media locali, nonostante dopo il disastro abbia sofferto di problemi mentali, Asep ora si è riunito alla famiglia. Un portavoce della polizia di Aceh ha dichiarato: “Anche se soffre di disturbi mentali a causa dello tsunami, la famiglia è felice di averlo trovato vivo”.

Non è chiaro il motivo per cui i familiari non siano stati informati della presenza di Asep nell’ospedale psichiatrico.