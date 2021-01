Polli assaltano un McDonald’s. Interviene la polizia che poi ironizza: “Presi di mira i clienti con le crocchette in mano” (foto Ansa)

Polli scatenati assaltano un McDonald’s.

Una banda di polli infuriati – racconta Fox 5 – ha preso d’assalto un drive-thru di un McDonald’s nella contea di Warren, nel New Jersey.

Secondo il racconto di Fox 5 i polli hanno inseguito i clienti del fast food prendendosela poi anche con le auto parcheggiate.

Insomma: un vero e proprio inno alla rivolta.

L’attacco alla fine ha provocato l’intervento della polizia. Gli agenti così hanno a lungo faticato per riportare l’ordine e per acciuffare i polli ribelli.

Due di loro, due dei polli della banda, sono stati presi e poi portati al “Common Sense for Animals”, un rifugio per animali dispersi.

Polli contro McDonald’s, il post su Facebook della polizia locale

“Non possiamo confermare in questo momento se [i polli] stessero prendendo di mira clienti specifici (con crocchette di pollo e panini in mano) o clienti a caso”, si legge in un post poi pubblicato dalla polizia locale.

“Secondo alcune voci questo attacco potrebbe essere stato organizzato come risposta al piano di McDonald’s che ha in programma di lanciare a breve tre nuovi panini a base di pollo. Che sia solo una coincidenza?”.