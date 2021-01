Porta il marito al guinzaglio per aggirare il coprifuoco: “E’ il mio cane…”. Multata una donna in Quebec (foto Ansa)

Come aggirare il coprifuoco per farsi una bella passeggiata in serenità?

In Quebec c’è chi ha provato con la tecnica del guinzaglio. Sarebbe? Semplice: una donna, stanca di restare chiusa in casa, ha messo il guinzaglio al marito e lo ha portato un po’ a spasso per il quartiere.

Ha funzionato? Qui viene il problema: no, non ha funzionato.

Andiamo con ordine.

Porta il marito a passeggio col guinzaglio. Ecco come è andata

Prima di tutto va detto che tutto è avvenuto a Sherbrooke, nell’estremo sud della provincia del Québec, in Canada.

Qui, un po’ come ovunque, c’è il coprifuoco.

Sempre qui, nell’estremo sud del Quebec, vige però una norma: durante il coprifuoco si può uscire esclusivamente per pochi documentati motivi, tra cui la necessità di portare il proprio cane fuori a fare i bisogni.

Da qui lo stratagemma.

Stratagemma che però non ha funzionato molto.

I due coniugi infatti sono stati fermati da una pattuglia della polizia.

Al momento del fermo, è bene ricordarlo, il marito della donna stava camminando a quattro zampe e col guinzaglio.

La donna ha subito provato a giustificare la propria presenza in strada a quell’ora dicendo di avere portato fuori il cane a fare una passeggiata, mostrando agli agenti il marito.

Gli agenti, un po’ perplessi, come dargli torto, hanno prima chiesto se si trattasse soltanto di una provocazione e poi, davanti all’insistenza della donna, hanno dovuto compilare il verbale.

E così alla fine alla moglie e al cane-marito è stata inflitta una multa di 1.546 dollari canadesi. Stratagemma quindi decisamente fallito. (Fonte: Il Giornale)