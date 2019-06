Portafogli persi e restituiti, italiani tra i meno onesti

ROMA – Più è ‘ricco’ il portafoglio e maggiore è la probabilità che venga restituito al proprietario in caso di smarrimento: è quanto emerge da una ricerca senza precedenti svolta in 40 Paesi dove sono stati “persi” ben 17 mila portafogli per testare l’onestà dei cittadini. I risultati, pubblicati su Science, rivelano evidenti differenze tra Paesi, con la Svizzera e le nazioni scandinave che sono le più oneste, mentre Cina, Marocco, Perù e Kazakistan chiudono la classifica. Francia, Grecia, Spagna, Romania superano in ‘onestà’ l’Italia, al 24mo posto nella classifica.

L’elemento comune osservato in quasi tutti i paesi è che più il contenuto del portafogli è prezioso, e più le persone hanno contattato il legittimo proprietario. In media, è stato restituito il 40% dei portafogli senza denaro, rispetto al 51% di quelli contenenti denaro. Apparentemente la disonestà non aumenta con la quantità di guadagno potenziale dal furto, contraddicendo la visione di un essere umano puramente motivato da un interesse materiale.

Per il team di ricercatori, dalle università di Zurigo, Michigan e Utah, il lavoro e indagini complementari dimostrano due fattori fondamentali del comportamento umano: l’altruismo, ma anche il ruolo trainante dell’immagine di sé e paura di vedersi come un ladro. “Quando le persone possono trarre grande beneficio da comportamenti disonesti, aumenta il desiderio di imbrogliare, ma aumenta anche il costo psicologico di vedere se stessi come un ladro e a volte domina questo”, scrivono gli autori. L’esperimento, costato ben 600 mila dollari, è di una portata inedita. Più di 17.000 portafogli identici sono stati depositati dagli assistenti di ricerca in varie strutture (alberghi, banche, stazioni di polizia, ecc.), circa 400 casi per Paese.

Ogni portafoglio, realizzato in plastica trasparente, conteneva tre biglietti da visita (con indirizzo e-mail), una lista della spesa, una chiave e senza soldi, o l’equivalente in potere d’acquisto e valuta locale di 13,45 dollari.

I più onesti, o comunque con maggiore senso civico, sono stati i norvegesi e gli svizzeri, Paesi dove la percentuale di restituzioni ha superato il 70%. In Cina meno del 10% degli impiegati lo ha fatto per un portafoglio vuoto e più del 20% quando c’erano yuan. I valori culturali locali e il sistema politico sembrano influenzare. “Ad esempio, più storicamente sono forti i legami familiari in un Paese, meno vengono restituiti i portafogli: l’Italia appare meno civica della Francia. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le persone sono più abituate a preoccuparsi del loro piccolo gruppo rispetto agli estranei”, spiega Christian Zünd, dottorando dell’Università di Zurigo. (fonte AGI)