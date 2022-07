Premier League, Sun: calciatore arrestato a Londra con l’accusa di stupro

Un calciatore della Premier League, di cui ancora non si conosce l’identità è stato arrestato a Londra con l’accusa di stupro. A svelare la notizia è il tabloid Sud, secondo cui questa mattina il giocatore, che dovrebbe partecipare anche ai Mondiali in Qatar di novembre, ma di cui non viene resa nota l’identità, è stato prelevato dagli agenti di Scotland Yard in un indirizzo a Barnet, a nord di Londra.

L’articolo del Sun

“Un giocatore della Premier League – si legge sul Sun – che avrebbe dovuto partecipare con la nazionale del proprio Paese ai Mondiali in programma in Qatar nel prossimo autunno, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Sei agenti di Scotland Yard si sono presentati alla residenza del calciatore, le cui generalità per il momento non si conoscono, a Barnet, nel nord di Londra”.

Il comunicato di Scotland Yard

Scotland Yard ha confermato in un comunicato che il calciatore è stato arrestato nelle prime ore di lunedì. Il suo club è stato contattato dal Telegraph ed ha risposto di essere consapevole che il giocatore è in custodia, ma ha rifiutato di fare ulteriori commenti. “Il 4 luglio un’accusa di stupro di una donna sulla ventina è stata denunciata alla polizia – recita una nota diffusa dalla Metropolitan Police Service londinese – È stato riferito che il presunto stupro è avvenuto nel giugno 2022″.