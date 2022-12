Preside scatenata al party di Halloween della scuola: Rachelle Terry, dirigente scolastica di 43 anni in Georgia (Usa), è stata arrestata con l’accusa di aver dato alcol ai suoi studenti ed essere finita a letto con uno di loro.

L’indagine è partita il 9 novembre, dopo la denuncia alla polizia di uno dei genitori dei minori presenti alla festa della scuola. La preside Terry, sposata e con due figli adolescenti, è stata arrestata il 22 novembre scorso e si trova attualmente in carcere. Dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale su minore e somministrazione di alcol a minori.

Preside arrestata, l’ira sui social

La preside, che ha uno stipendio di 110 mila dollari l’anno e ricopre lo stesso ruolo da 22 anni, è stata subito bersagliata sui social. Tra i commenti alcuni osservano: “Ci sono un sacco di uomini o donne con cui avresti potuto fare sesso, invece hai scelto un bambino. Ora puoi passare i prossimi 30 anni in carcere rimpiangendo le tue scelte sbagliate che hai fatto”.

“La parte più triste è che gli studenti e i genitori si sono fidati di lei. Mi dispiace tanto per i suoi figli e spero che non siano stati vittime anche loro. Scommetto che non è il primo figlio che molesta”, ha insinuato qualcun altro.