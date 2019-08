MILANO – Il principe Andrea torna al centro delle cronache del caso Epstein. In un video pubblicato in esclusiva dal Daily Mail si vede il duca di York, terzo figlio della regina Elisabetta, uscire dall’appartamento a Manhattan del finanziere americano morto in carcere una settimana fa. O meglio: lo si vede affacciarsi dal portone del palazzo, quasi a voler esser certo che non ci sia nessuno che lo possa vedere venir fuori da quell’edificio dal quale solo pochi minuti prima sono usciti lo stesso Jeffrey Epstein e due ragazze molto giovani.

Il filmato è stato girato il 6 dicembre del 2010: all’epoca il principe Andrea era il rappresentante del Regno Unito per il commercio mondiale, mentre Epstein aveva già subito la sua prima condanna per reati sessuali nel 2008. In quello stesso giorno il duca di York venne fotografato mentre camminava con Epstein a Central Park.

Non è la prima volta che il nome del duca di York emerge nello scandalo sul presunto traffico sessuale di minorenni. Otto giorni fa la testimone chiave dell’inchiesta, Virginia Roberts, ha raccontato di essere stata costretta a rapporti sessuali con diversi personaggi nel 2001, quando era ancora minorenne. Tra questi ci sarebbe stato proprio il reale. Accusa subito smentita da Buckingham Palace, che al momento non ha ancora commentato sul video.

Andrea, intanto, è in vacanza in Spagna con la sua ex moglie Sarah Ferguson, alla quale si è molto riavvicinato negli ultimi tempi. E la stampa britannica sottolinea come un possibile nuovo matrimonio dei due potrebbe essere un ottimo modo per far passare in secondo piano i sospetti e lo scandalo che rischia di travolgere Buckingham Palace.