LONDRA – In Scozia, il principe Carlo ha inaugurato l'”Heir B&B”: dal prossimo 15 maggio gli ospiti potranno prenotare al costo di 160 euro a notte, un camera arredata in stile vittoriano nel vecchio granaio di Castle of Mey, la residenza estiva della Regina Madre.

Ogni anno, per tre settimane, ad agosto la Regina Madre si recava a Castle of Mey, l’amato ritiro scozzese nei pressi di John O’Groats. “Ci si sente così meravigliosamente lontani”, diceva parlando del “caro piccolo castello vicino al mare”.

Acquistato nel 1952 per sole 100 sterline, dopo la morte del marito Giorgio VI, padre di Elisabetta II, Castle of Mey ebbe il pregio di sollevarle il morale. Le piaceva consumare i piatti tradizionali scozzesi preferiti nella sala da pranzo che offre un panorma mozzafiato, si affaccia infatti sul Mar del Nord.

A partire dal 2002, anno della morte della nonna, Carlo ha frequentato assiduamente Castle of Mey, circondato da 70.000 mq, portando avanti la tradizione della Regina Madre. Dal 2002 il castello è stato asperto al pubblico ma il numero dei visitatori nel corso degli anni è diminuito per cui il principe Carlo ha deciso di rilanciarlo aprendo il B&B nel vecchio granaio in ardesia rosa.

Il risultato è “una tradizionale casa di campagna scozzese con un tocco nuovo” con divani in chintz, cuscini floreali, orologi a pendolo – piacevano moltissimo alla Regina Madre – quadri alle pareti che ritraggono per lo più i cani Landseer e paesaggi scozzesi, e infine le camere da letto arredate in stile vittoriano. (Fonte: Daily Mail)