Decisamente impopolare nel Regno Unito, il principe Harry ha scatenato una reazione indignata anche negli Stati Uniti dopo aver definito il Primo Emendamento della Costituzione americana “una follia”.

Il primo emendamento degli USA recita: “Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o della stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti”.

Principe Harry a arrabbiare gli americani: “Avrei molto da ridire sul primo emendamento”. Ecco le sue parole

Riconosce dunque intoccabile la libertà di parola e il principe Harry durante il podcast Armchair Expert di Dax Shepard toccando uno dei princìpi fondanti più amati dagli americani ha fatto un incauto commento.

“Avrei molto da ridire sul Primo Emendamento”, ha detto Harry durante l’intervista, “per come sembra a me, è un’assurdità. Ma non voglio imboccare questo argomento perché è enorme e non riesco ancora a capirlo, sono qui da troppo poco tempo”, la frase del duca di Sussex.

Principe Harry a arrabbiare gli americani: “Avrei molto da ridire sul primo emendamento”. La reazione sui social

Immediata la reazione su Twitter: il membro del Congresso repubblicano del Texas, Dan Crenshaw ha scritto: “Beh, ho appena raddoppiato le dimensioni della mia festa del Giorno dell’Indipendenza”.

Meghan McCain ha commentato: “Nel 1776 abbiamo combattuto una guerra, dunque non non ci interessa quello che dici o pensi. “Detto questo, hai scelto di vivere e prosperare qui, tutto ciò che il nostro paese ha da offrire e una delle cose più importanti è il primo emendamento: mostra rispetto assoluto”.

Molti statunitensi hanno sottolineato che nel paese di nuova adozione Harry è un ospite e se non gli piacciono gli Stati Uniti è libero di tornare nel Regno Unito. Nel podcast, il principe Harry non ha mancato di criticare il padre Carlo, il nonno Filippo e la regina Elisabetta:

“Mio padre mi ha trattato nel modo in cui è stato trattato dai suoi genitori”.

Il personale di Buckingham Palace sembra essere rimasto “inorridito” dalle nuove esternazioni del principe contro la famiglia reale: “Se lui e la moglie disprezzano tanto la monarchia, perché ancora sfruttano i loro titoli reali?”. (Fonte: Daily Mail)