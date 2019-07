MILANO – Un rapporto troppo stretto con la guardia del corpo inglese: potrebbe essere questo il motivo della fine del matrimonio tra lo sceicco di Dubai Mohammed bin Rashid al-Maktoum e la principessa giordana Haya ben Hussein, figlia del defunto sovrano hascemita e sorella dell’attuale re Abdallah di Giordania. O almeno questo, scrive il Daily Mail, è quanto sostiene un amico dello sceicco, secondo cui al-Maktoum avrebbe sorpreso la sua sesta moglie insieme al bodyguard nel suo appartamento di Londra.

L’emiro, vice presidente e premier degli Emirati Arabi Uniti, sarebbe tornato senza avvisare nella residenza londinese da 85 milioni di sterline che affaccia su Kensington Palace e avrebbe trovato la sua sesta moglie, 45 anni, insieme alla guardia del corpo. Le avrebbe subito chiesto di tornare con lui a Dubai, la principessa Haya si sarebbe rifiutata e adesso si ritrova protagonista del più costoso divorzio del Regno Unito.

Il Daily Mail riferisce di regali che Haya avrebbe ricevuto dal suo bodyguard e dei dubbi dei reali più anziani riguardo alla vicinanza tra i due. In realtà secondo il Times si sarebbe trattato di sospetti infondati. Nonostante questo lo sceicco è tornato a Dubai, mentre la moglie e i loro due figli sono rimasti a Londra.

Più tardi Mohammed al Maktoum ha postato sui social una poesia che alludeva al presunto tradimento della moglie: “Tu, traditrice, tu hai tradito la fiducia più preziosa, e il tuo gioco è stato rivelato”.

La principessa Haya ha ingaggiato per il divorzio l’avvocato Fiona Shackleton, che in passato ha gestito il divorzio della principessa Diana dal principe Carlo. Lei e lo sceicco stanno anche combattendo una battaglia legale per la custodia dei loro figli Zaid, 7 anni, e Jalila, 11 anni.

Secondo quanto scrive il Daily Mail anche la guardia del corpo della principessa è rimasta a Londra e difficilmente farà ritorno negli Emirati Arabi Uniti.

Ma il motivo potrebbe non essere solo questo. Secondo la Bbc Haya sarebbe scappata perché venuta a conoscenza di “dettagli inquietanti” circa la scomparsa di una delle figlie di Ben Rashid, Shaykha Latifa. Quest’ultima aveva diffuso l’anno scorso un video in cui criticava apertamente il padre e la sua politica ed era poi scappata a bordo di uno yacht privato prima di essere fermata a largo delle coste indiane e riportata a Dubai. Da allora si sono perse le tracce della ragazza. Secondo le autorità dell’emirato, la giovane “sta bene”, ma di Latifa non si hanno più notizie. (Fonte: Daily Mail)