PORTLAND – Sta circolando un video che mostra un professore di educazione fisica di una scuola superiore di Portland, in Oregon, disarmare e abbracciare a lungo uno studente che era entrato in una classe con un fucile. Il video, che risale allo scorso maggio, di sorveglianza della scuola mostra lo studente, Angel Granados-Diaz, camminare nel corridoio della scuola con un fucile. Il ragazzo esce poi dall’inquadratura ed entra in una classe da dove, pochi secondi dopo, escono correndo altri studenti.

In seguito le immagini mostrano l’insegnante uscire dalla classe con il fucile in mano. Un altro membro dello staff della scuola gli toglie l’arma, e a quel punto Lowe abbraccia Granados-Diaz, gli parla e gli accarezza la schiena per confortarlo.

Il procuratore distrettuale ha spiegato che il ragazzo era entrato a scuola con l’intenzione di suicidarsi e che non aveva puntato l’arma contro nessuno oltre a se stesso. È stato accusato di detenzione illegale di arma da fuoco in un edificio pubblico, e condannato a tre anni di libertà vigilata, durante i quali dovrà seguire un percorso di terapia e occuparsi della sua salute mentale.

Fonte: CNN