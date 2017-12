WASHINGTON – L’hanno scoperta mentre aveva rapporti intimi con uno studente e proprio nelle aule della scuola. La professoressa di scienze Katharine Ross Ridenhour, 23 anni, è stata indagata per comportamenti inappropriati con uno studente di 17 anni della Cox Mill High School di Concord, in North Carolina.

La giovane insegnante di scienze, ex allenatrice di cheerleaders, era sposata da due anni e dopo la denuncia anonima è stata costretta a dimettersi dalla scuola dove insegnava. Libero quotidiano scrive che il ragazzo era abbastanza grande per capire cosa stesse accadendo, secondo gli investigatori, e ritengono che i rapporti siano stati consensuali, ma la Ridenhour è stata comunque indagata e rischia fino a 12 anni di carcere:

“Una insegnante di 23 ha avuto rapporti sessuali con uno studente di 17. Katharine Ross Ridenhour, ex allenatrice di cheerleaders, dopo una denuncia anonima è indagata in North Carolina con l’accusa di “contatti inappropriati” con un minorenne. La ragazza, sposata da due anni, si è dovuta dimettere dalla Cox Mill High School di Concord, dove insegnava scienze. Secondo la polizia, la Ridenhour ha avuto diversi rapporti nell’ultimo mese all’interno della scuola, come riporta Fox46, con un ragazzo che per gli inquirenti “era abbastanza grande da capire cosa stesse facendo”. Nonostante quindi i rapporti fossero consensuali, la ragazza è stata è stata comunque incriminata e rischia una condanna fino a 12 anni di carcere”.