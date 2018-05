ROMA – Erano trascorsi cento anni dall’ultima aggressione del coguaro americano, il puma, ai danni di un uomo: fino al 19 maggio, quando un ciclista appassionato di mountain bike non è finito sbranato dal grande felino, nei boschi vicino alla città di Snoqualmie, circa 50 km a est di Seattle, Usa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Se l’è vista brutta anche il suo compagno di bici, ma se l’è cavata con abbondanti ferite. E’ riuscito a scappare e chiedere aiuto. Troppo tardi, l’amico non ce l’ha fatta.

Quando sono arrivate le guardie armate, hanno trovato il puma appollaiato su un albero a guardia della sua vittima, stesa in terra. Quando ha sentito i primi spari, la fiera si è dileguata, non abbastanza però per depistare gli inseguitori che alla fine lo hanno colpito a morte.