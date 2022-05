Putin e Alina Kabaeva, lei è di nuovo incinta e secondo alcune voci lui sarebbe “scioccato”

Vladimir Putin sarebbe rimasto “scioccato quando ha scoperto che Alina Kabaeva, 38 anni, è di nuovo incinta”. Come riportato dal Sun è quanto sostiene il canale di notizie di Telegram, General SVR, che si ritiene sia gestito da un ex agente dell’intelligence del Cremlino. “Putin ha scoperto che la sua amante è di nuovo incinta e a quanto pare non era pianificato”. In un commento c’era scritto: “Chi è il papà?”.

Putin e la relazione con Alina Kabaeva

Putin non ha mai ammesso una relazione con Kabaeva, un quotidiano locale ha riferito che nel 2015 ha partorito in Svizzera e nel 2019 a Mosca. Secondo alcune voci, il leader russo – che a ottobre compirà 70 anni – dal 2008 avrebbe una relazione segreta con l’ex ginnasta e insieme avrebbero avuto due figli. Ma questo terzo non era stato pianificato. Sembra che nei giorni scorsi il presidente russo sembrava “depresso e un po’ distaccato”. Alcune fonti hanno affermato che quando si è diffusa la notizia, prima della parata militare russa sulla Piazza Rossa, il leader temendo che rovinasse la celebrazione, fosse infuriato.