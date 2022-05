Putin imporrà la legge marziale in Russia per continuare la guerra in Ucraina, lo svela l’intelligence Usa (foto Ansa)

L’intelligence degli Stati Uniti svela quelle che dovrebbero essere le prossime mosse di Putin. Secondo i servizi segreti statunitensi, il leader russo dovrebbe imporre la legge marziale nel suo Paese per continuare la guerra in Ucraina. Le forze di Vladimir Putin non avrebbero intenzione di fermarsi nel Donbass ma vorrebbero portare la guerra in Transnistria.

Avril Haines (direttrice intelligence Usa): “Putin imporrà la legge marziale in Russia”

“E’ probabile” che il presidente russo Vladimir Putin imporrà la legge marziale in Russia per continuare a portare avanti la guerra in Ucraina. Lo ha detto la direttrice dell’Intelligence nazionale Usa, Avril Haines, in un’audizione alla Commissione difesa del senato.

Intelligence Stati Uniti: “Putin costretto alla legge marziale dall’andamento attuale del conflitto in Ucraina”

“Putin deve affrontare una discrepanza tra le sue ambizioni e le attuali capacità militari delle sue forze”, ha detto ancora la numero uno dei servizi interni americani sottolineando che questa dicotomia potrebbe portare ad una fase diverse della guerra in Ucraina.

“L’andamento attuale del conflitto aumenta la probabilità che Putin possa prendere decisioni più drastiche, tra cui l’imposizione della legge marziale, il riorientamento della produzione industriale o azioni che potrebbero portare ad un’escalation militare”, ha spiegato Avril Haines.