Putin parla alla Russia: “Operazione militare in Ucraina per evitare il genocidio nel Donbass”

“L’obiettivo dell’operazione speciale in Ucraina è evitare il genocidio nel Donbass. Sappiamo esattamente cosa fare, attueremo tutti i nostri piani”. Così Vladimir Putin nell’atteso discorso alla nazione. Il presidente russo ha parlato in diretta allo stadio Luzhniki di Mosca a margine di un evento organizzato in occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea e intitolato “Per un mondo senza nazismo, per la Russia, per il presidente”.

Aggiornamento ore 15:02..

Discorso di Putin alla nazione, sulle giacche dei conduttori la Z

Sulle giacche dei conduttori la “Z“, in segno di supporto alle truppe impegnate in Ucraina. Nello stadio decine di migliaia di persone, molte, secondo alcuni tweet, pagate per partecipare. “Abbiamo risollevato la Crimea dal degrado e dall’abbandono, dalle condizioni pessime in cui versavano” ha rimarcato il presidente, aggiungendo che “Kiev sta organizzando operazioni punitive militare contro il Donbass”.

Putin cita la Bibbia nel suo discorso

“Sono gli abitanti della Crimea che hanno fatto la scelta giusta, hanno messo un ostacolo al nazionalismo e al nazismo, che continua a esserci nel Donbass, con operazioni punitive di quella popolazione”, ha continuato Putin. Nel suo discorso, il presidente russo ha citato anche la Bibbia: “Non c’è amore più grande di dare la propria vita per i propri amici”. I soldati russi stanno combattendo “spalla a spalla e se ci sarà bisogno si proteggeranno a vicenda su campo battaglia dai proiettili come fratelli. Non vedevamo una tale unità da così tanto tempo” ha chiosato il leader. Sul palco si sono alternati cantanti come Nikolai Rastorguev, tra i favoriti di Putin, e leader separatisti del Donbass.

Giallo alla tv di Stato russa, tagliato improvvisamente il discorso

C’è stato un giallo durante la diretta tv del discorso di Putin. La Tv di Stato russa ha infatti tagliato improvvisamente il discorso del presidente allo stadio Luzhniki di Mosca, dove era intervenuto in occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea. Al taglio brusco delle parole del presidente sono seguiti canti patriottici. E’ successo qualcosa al momento impiegabile perché il presidente russo ad un certo punto è proprio scomparso dalla scena. Le parole di Putin sono state proprio tagliate a metà della frase: “Per pura coincidenza, l’inizio dell’operazione speciale è stato il giorno del compleanno di …”. Ma a quel punto la sua figura è scomparsa dallo schermo.