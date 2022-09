Putin potrebbe bloccare internet in Europa, l’incubo del sabotaggio delle reti sottomarine

Dopo il gas, Putin potrebbe bloccare anche Internet, tagliando i cavi sottomarini di rete e provocando un blackout generalizzato dei servizi di comunicazione. È l’allerta di esperti ed analisti di difesa secondo cui l’attacco al gasdotto North Stream ha “sbloccato un nuovo fronte” della guerra dimostrando che la Russia è in grado di attaccare le infrastrutture critiche dei suoi nemici.

Allerta internet bloccato in Europa, la nuova minaccia russa

Come riporta Il Messaggero, gran parte del traffico internet di tutto il mondo, passa dentro dei cavi collocati sul fondo degli Oceani, molti dei quali in zone strategiche nel Mar Nero e nel Mediterraneo, dove i mezzi russi circolano liberamente. Il timore, insomma, è che il prossimo obiettivo della Russia possa diventare proprio internet. Che cosa succederebbe se Putin ordinasse di agire sui cavi? Secondo la ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser, gli scenari non sono rosei e si va sempre di più verso minacce molto gravi. La Nato sta continuando ad indagare sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream ma anche altre strutture come oleodotti, gasdotti e cavi sottomarini sono osservati speciali.

Obiettivo di Putin è colpire il cuore economico dell’Europa

Se davvero ci sarà un attacco del genere, è chiaro che l’obiettivo della Russia diventerà quello di colpire il cuore economico dell’Europa. Tra i possibili obiettivi, ci sono i cavi sottomarini al largo delle coste irlandesi, dove passano il 97% delle reti internet in Europa e milioni di dati sensibi. Con un taglio ai cavi, lo scenario sarebbe davvero disastroso. Si potrebbero creare dei veri e propri black out, la Gran Bretagna sarebbe isolata e si verificherebbe uno stop alle transazioni finanziarie. E la Russia così potrebbe rubare dei dati sensibili importanti legati alla difesa.