Putin, prossimo obiettivo la Lettonia? Alla Russia non è piaciuto il giorno per ricordare le vittime ucraine

Il prossimo obbiettivo di Putin sarà la Lettonia, paese membro della NATO? Quando il Paese ha deciso di dedicare il 9 maggio in ricordo delle vittime dell’invasione russa in Ucraina, il governo russo ha bollato la nazione come “neo-nazista”. Mosca ha definito la decisione di Riga “blasfema” poiché il 9 maggio è una data simbolo: si celebra il Giorno della Vittoria della Russia in occasione della resa della Germania nazista. I parlamentari lettoni hanno approvato la legge per attirare l’attenzione sull'”aggressione militare russa”.

Putin, prossimo obiettivo la Lettonia?

Le bandiere nazionali lettoni, scrive il Daily Mail, saranno esposte insieme alle bandiere ucraine in ogni residenza ed edificio governativo. Secondo i media appoggiati dal Cremlino, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito la decisione “un tentativo di umiliare la comunità di lingua russa che vive in Lettonia, che custodisce la memoria delle gesta degli eroi antifascisti”. Ha aggiunto: ” La decisione blasfema dei parlamentari lettoni è soggetta a una forte condanna da parte di tutte le forze sensibili non solo in Russia, ma in tutto il mondo. Allo stesso tempo non sorprende, dal momento che in Lettoni il regime al potere è da tempo noto per le sue preferenze neonaziste e per i tentativi di mascherare le atrocità commesse dalla Germania nazista. Allo stesso modo in cui Riga copre i crimini del regime di Kiev contro i civili in Ucraina e nel Donbass”.

Lettonia, Svezia e Finlandia

Il disegno di legge lettone inoltre non consentirà per il 9 maggio l’organizzazione di celebrazioni pubbliche e sostiene che non ci saranno permessi per eventi pubblici. Nel 2021, Igor Korotchenko, un ex alto ufficiale dell’esercito russo, ha presentato un piano di battaglia sulla TV di stato che include l’invasione dell’esercito russo negli Stati baltici della NATO e in parti della Svezia, un paese politicamente neutrale. Parlando in diretta sul canale televisivo Rossiya 1, il colonnello militare russo in pensione ha indicato la mappa che mostra Gotland. L’isola più grande della Svezia con una popolazione di circa 58.595 abitanti, cerchiata in rosso. E ha aggiunto come potrebbe essere lo scenario per la conquista dei paesi. Nel corso della storia recente la Svezia è stata politicamente neutrale. Ma l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha portato alla prospettiva dell’adesione del paese nordico alla NATO.

Dall’inizio dell’invasione, la Russia ha ripetutamente minacciato Svezia e Finlandia per un’eventuale adesione alla NATO.

Il corridoio di Suwalki

“A un certo punto sull’isola svedese Gotland, atterrano aerei militari russi che forniscono sistemi missilistici antiaerei S-400 e sistemi antinave costieri Bastion”, ha affermato Korotchenko. Nel video viene mostrata un’area di confine denominata “corridoio di Suwalki”, lungo circa 100 chilometri sul confine lituano-polacco. Prende il nome da una cittadina polacca nell’estremo nord-est del Paese. Un territorio annesso alla Germania dopo la seconda guerra mondiale. Korotchenko ha spiegato come la Russia si spingerebbe da Kaliningrad verso il corridoio di Suwalki, che separa Polonia e Lituania. Bloccando i rinforzi della NATO dall’Occidente.

“L’occidente e la NATO sapranno che la Russia dichiarerà una no-fly zone di 400 km”, ha aggiunto entusiasta il colonnello. L’intero Mar Baltico sarebbe quindi aperto alle forze russe, ha detto in diretta TV. L’ipotetico scenario si conclude con i nuovi governi degli stati baltici che giurano fedeltà a Mosca. Mentre la Svezia accetta la neutralità perpetua e la concessione per 99 anni di Gotland.