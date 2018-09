PERTH – Un passeggero prima si è chiuso nel bagno, poi ha dato di matto: per questo il comandante di un volo della compagnia di bandiera australiana Qantas diretto a Londra è stato costretto a rientrare a Perth, sulla costa occidentale dell’Australia, dove è riatterrato quattro ore dopo.

L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato preso in consegna dalla polizia federale australiana (Afp) al rientro all’aeroporto di Perth.

“Si è chiuso nel bagno per oltre un’ora”, ha raccontato Clare Hudson, una passeggera, all’emittante pubblica Abc. “Poi è uscito e lo abbiamo subito sentito urlare. Ha preso di mira un altro passeggero, urlandogli in faccia. Sembra che stesse per scoppiare una rissa, ma poi si è riusciti a calmarlo. Sembrava fuori di sé e agitato. Una signora era sconvolta”, ha continuato la testimone. Da qui la decisione di invertire la rotta dopo circa due ore dal decollo”.