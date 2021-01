Rabbino: “Vaccino Covid vi trasforma in gay. E’ l’arma per stabilire un nuovo ordine mondiale”

Rabbino ortodosso: “Vaccino Covid vi trasforma in gay. E’ l’arma per stabilire un nuovo ordine mondiale”

Un rabbino ortodosso ha messo in guardia i propri seguaci sostenendo che il vaccino potrebbe “trasformarli” in gay. A riportare la notizia è il sito Israel Ha-Yom. Il quotidiano ricorda inoltre come l’affermazione del rabbino Daniel Asor va contro le decisioni dei rabbini leader in Israele e nel mondo, che hanno invece spinto i loro fedeli a seguire con attenzione le regole sanitarie e a vaccinarsi al più presto, visto che tra questo tipo di popolazione si registrano alti tassi di morbilità.

Le teorie negazioniste del rabbino Daniel Asor

Il rabbino Asor non è nuovo nella sua adesione a teorie negazioniste e cospirative sul Covid e sul vaccino. Nel suo sermone ha motivato l’affermazione sostenendo che “ogni vaccino che usa sostrato embrionico, e noi abbiamo evidenza di questo, causa opposte tendenze. I vaccini sono presi da questo strato… e quindi possono causare opposte tendenze”.

Ma il rabbino non si è fermato alla falsa equazione tra vaccino e omosessualità: ha anche evocato le classiche teorie cospirative sul Covid sostenendo che sia la malattia sia il vaccino sono il frutto di “governi maliziosi” con richiamo ai Massoni, a Bill Gates e ad altri che vogliono “un nuovo ordine mondiale”.

La migliore risposta ad Asor, scrive sempre il sito israeliano, è arrivata da Havruta, organizzazione che si batte per la tolleranza verso i gay nella società ortodossa: “Ci prepariamo ad accogliere i nostri imminenti nuovi membri”.