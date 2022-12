Ragazza di 14 anni si toglie il velo a scuola in Iran: arrestata e violentata. Poi la morte in ospedale FOTO ANSA

È arrivata in un ospedale della periferia di Teheran con una grave emorragia vaginale ed è morta subito dopo. Masooumeh aveva appena 14 anni e poco prima di morire era stata arrestata per essersi tolta il velo a scuola. Il gesto dell’adolescente voleva commemorare Mahsa Amini, la 22enne arrestata dalla polizia morale perché non portava l’hijab in modo appropriato, morta il 16 settembre per le percosse ricevute mentre era in custodia. Le forze di sicurezza hanno identificato Masooumeh grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza della scuola e successivamente l’hanno portata in caserma.

L’arresto e le violenze sessuali

Durante la custodia è stata violentata, ha denunciato Hadi Ghaemi, il direttore della ong con sede a New York ”Center for Human Rights in Iran”. Mentre si sono perse le tracce della madre della ragazza dopo che aveva promesso di voler rendere pubblica la drammatica sorte della figlia. La storia di Masooumeh ricorda la morte tragica di altre adolescenti che hanno preso parte alle proteste esplose in tutto l’Iran dopo la morte di Mahsa e tuttora in corso. Attivisti hanno denunciato lo stupro da parte delle forze di sicurezza di una studentessa delle superiori rapita dopo aver preso parte alle dimostrazioni, il cui cadavere è stato trovato per le strade di Teheran.

La ragazza di 16 anni

Nei mesi scorsi aveva creato indignazione la vicenda della 16enne Nika Shakarami: scomparsa per giorni dopo aver bruciato il velo in piazza, l’adolescente era stata poi dichiarata morta ufficialmente nella presunta caduta da un palazzo, mentre la famiglia ha sostenuto che anche Nika ha perso la vita a causa di percosse ricevute in custodia.