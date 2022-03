Orrore nel Regno Unito, in un parco a Sittingbourne nel Kent, dove un ragazzo di 17 anni ha inflitto 100 coltellate ad una ragazza disabile. Nonostante la sua violenza, la ragazza è riuscita comunque a salvarsi. Infatti il suo corpo, immerso in una pozza di sangue, è stato trovato da una dog sitter che ha chiamato prontamente i soccorsi. La ragazza è stata dimessa dopo un mese di ospedale mentre il ragazzo è stato condannato a 10 anni di carcere per tentato omicidio. Il 17enne ha svelato di aver commesso questo insano gesto per imitare il serial killer Ted Bundy.

Ragazzo infligge 100 coltellate ad una disabile ma non la uccide

Come riporta il Daily Mail, il ragazzo ha ferito gravemente la disabile al fegato, ai polmoni, al pancreas e ai reni. Ma per fortuna sono state evitate, per pochi centimetri, le principali arterie del collo, del torace e dell’addome.

Perché il giovane non ha completato l’opera? Per due motivi. Il primo è che temeva potessero arrivare altre persone dato che si trovavano in un parco pubblico (e infatti la dog sitter che ha salvato la vita alla ragazza è giunta poco dopo sul posto). Il secondo è legato al fatto che riteneva potessero bastare tutte quelle coltellate per toglierle la vita.

Il ragazzo aveva pianificato tutto: ecco qual era il suo piano per uccidere la disabile

Il ragazzo è giunto sul posto con un borsone. Tipo quelli che si usano per andare in palestra o agli allenamenti. Ma all’interno di questo borsone c’erano un coltello, un martello e vestiti di ricambio nel caso si fosse macchiato di sangue.

Il giovane aveva pensato a tutto. Aveva organizzato il piano nei minimi dettagli. Sul suo portale, sono state trovate chiavi di ricerca di questo tipo: “Come uccidere”, “Come nascondere il corpo”, “Pena inflitta nel Regno Unito in casa di omicidio”.