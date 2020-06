Rajesh Kareer, la colletta sul Web per l’attore indiano: “Ora proverò ad andare avanti da solo”

ROMA – L’attore indiano Rajesh Kareer, senza lavoro da qualche tempo, alcuni giorni fa aveva chiesto, con un video pubblicato sui social, un aiuto finanziario ai suoi fan.

Il video negli scorsi giorni era stato molto condiviso in India e sono arrivate così tante donazioni che alla fine lo stesso attore ha dovuto pregare i suoi fan di non inviare più denaro.

A raccontare la storia, a raccontare la storia di Rajesh Kareer, è il Times of India.

“Vi ringrazio a tutti – ha detto l’attore in un nuovo video – Adesso non mandatemi più soldi. Adesso ne ho abbastanza per andare avanti. Non mandatemi più soldi sul conto. Grazie ancora. Da ora in poi cercherò di andare avanti da solo con il mio lavoro”.

Rajesh Kareer sui social aveva raccontato di essere senza lavoro da un bel po’ e che poi la situazione, come è successo a tanti del suo settore e non solo, è peggiorata con il coronavirus.

L’attore ha rivelato di aver vissuto con la sua famiglia a Mumbai per oltre un decennio, ma che ora vorrebbe tornare nel Punjab e cercare lavoro.

Vedremo se ora con questa nuova esperienza nel Punjab l’attore riuscirà a risollevare la sua carriera e le sue finanze. (Fonte: Times of India).