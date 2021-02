Rapporto con 14enne conosciuta in chat. Condanna lieve per 21enne, giudice: “Usato condom. E lei era consensiente” . Nella foto Facebook Max Patrick Edwards, il giovane condannato

Un ventunenne australiano ha un rapporto sessuale con una ragazzina 14enne. L’aveva incontrata sull’app Wink. Ma ha scampato la prigione perché aveva usato il preservativo e lei inoltre era consenziente.

Max Patrick Edwards, di Marsden, nel Queensland, Australia aveva incontrato la ragazza sull’app Wink e prima di invitarla nella sua abitazione, avevano parlato on line per una settimana.

Secondo quanto riportato da The Courier Mail, 10 febbraio 2020, Edwards aveva chiamato un Uber per far arrivare la ragazza a casa sua.

In tribunale, il PM Elizabeth Kelso ha detto che la coppia “ha iniziato a baciarsi e alla fine ha avuto rapporti sessuali sul divano”. La mamma della ragazza ha riferito di aver chiamato la figlia “incessantemente” mentre era con Edwards.

La madre della 14enne ha chiamato Max Patrick Edwards

Quando ha accompagnato la giovane, lei ha raccontato alla madre cosa era accaduto e la donna l’ha in seguito affrontato telefonicamente. “Cosa hai fatto con mia figlia?”.

Rapporto sessuale con una 14enne: condanna lieve per aver usato il condom

Secondo quanto è emerso in tribunale, il 21enne inizialmente aveva negato di aver avuto un rapporto ma aveva poi ammesso di aver usato il condom. Edwards si è dichiarato colpevole di aver avuto un rapporto con una ragazza di età inferiore ai 16 anni e gli è stato concesso un periodo di 18 mesi di libertà vigilata, riferisce The Courier Mail.

Il giudice Craig Chowdhury non ha condannato Edwards in quanto aveva usato un preservativo, ha un lavoro stabile, nessun passato criminale e la vittima era consenziente.