La regina Elisabetta è un “brand mondiale” che vale molto di più rispetto a quelli di Beyoncé, Kim Kardashian, David e Victoria Beckham e Oprah Winfrey.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la royal family britannica sarebbe il quinto brand “aziendale” più grande del mondo, davanti anche a Nike, Coca-Cola, Microsoft e Disney.

E’ quanto emerge da una ricerca commissionata per il documentario TV “True Royalty” sulla regina in occasione del suo 95° compleanno.

L’analisi di Statista si è basata su una serie di fattori, tra cui il numero di articoli online che includono almeno un riferimento a un termine di ricerca esatto, come appunto “The Queen”, la regina.

Tra gennaio 2017 e marzo 2021, ha monitorato le 37 persone più rilevanti in nove famiglie di celebrity, nonché dieci nomi di brand mondiali.

Gli articoli sono stati monitorati e tradotti da 65 lingue in inglese dalla maggior parte dei paesi del mondo.

Regina Elisabetta vale 16 volte più di Beyoncé

La ricerca rivela che il “brand personale” della regina Elisabetta è 16 volte più grande della cantante Beyoncé e sei volte più di Kim Kardashian e del fondatore di Microsoft Bill Gates.

È inoltre quasi tre volte più grande di quello di Oprah Winfrey e 23 volte più grande dei Beckham.

Monarchia inglese quinto brand al mondo

La monarchia britannica come istituzione è il quinto brand di cui più si parla al mondo, dopo Facebook, Amazon, Google e Apple, ed è davanti a Coca-Cola, Microsoft, Disney e Nike.

La ricerca evidenzia anche quanto sia grande il brand aziendale della famiglia reale rispetto alle multinazionali.

Gli esperti di brand e aziende intervistati nel programma stimano il valore di quello della famiglia reale a circa £ 71 miliardi; il brand personale della regina circa £ 35 miliardi di sterline, simile ai valori di brand come Coca Cola.

Nike, Ferrari e Coca Cola insieme non superano la Regina

Kubi Springer, un pluripremiato consulente internazionale di brand che ha lavorato con Nike, L’Oreal e Rolls-Royce, nel corso del programma commenta: “Nike, Ferrari e Coca-Cola, il valore dei tra brand messi insieme non superano quello della regina”.

La ricerca è presentata nel documentario “Elizabeth at 95: The Invincible Queen”, che celebra il compleanno e il ruolo della regina insieme a Filippo come amministratore delegato dell'”Azienda” di famiglia.

Regina Elisabetta imbattibile nonostante gli scandali

La ricerca ha scoperto che il brand della regina è rimasto costantemente positivo, nonostante lo scandalo del principe Andrea e il deterioramento del rapporto con il principe Harry dopo l’intervista con Meghan a Oprah Winfrey.

In ogni occasione, la Regina ha preso le misure necessarie per proteggere il brand, sia rompendo i protocolli reali per dare a Diana, Principessa del Galles, un funerale pubblico, sia per rimuovere il principe Andrea da tutti i doveri reali, o nella sua risposta pubblica a Harry dopo le accuse di Meghan sul razzismo che serpeggerebbe nella Royal Family.