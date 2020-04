LONDRA – La Regina Elisabetta compie 94 anni e passerà il compleanno in quarantena nel castello di Windsor per l’emergenza coronavirus. Per rendere speciale questo giorno, Kate Middleton e il principe William hanno regalato alla sovrana degli auguri social e hanno organizzato una videochat in famiglia così che i nipotini George, Charlotte e Louis possano salutare la loro nonna.

Anche il principe Carlo e la consorte Camilla si sono uniti agli auguri via social lanciati da Kate e William. Per via del fuso orario di Los Angeles, gli auguri del principe Harry e della moglie Meghan Markle potrebbero arrivare più tardi.

Dal canale Kensington Palace, Kate e William hanno condiviso una loro foto con la regina al Chelsea Flower Show e commentato: “Auguriamo a Sua Maestà la Regina un felice 94° compleanno”. Stesso augurio quello arrivato dal principe di Galles e dalla duchessa di Cornovaglia sull’account di Clarence House, dove è stata pubblicata una raccolta di foto di archivio di Carlo con la madre.

La Regina Elisabetta II si trova al castello di Windsor con il marito Filippo. Quest’anno festeggerà lontano dalla famiglia, con i reali anche loro sottoposti alle misure di isolamento per combattere l’epidemia di coronavirus. Carlo, guarito dal Covid, è con Camilla nella residenza di Birkhall, in Scozia, mentre i duchi di Cambridge, William e Kate, stanno passando la quarantena ad Anmer Hall, a Norfolk, con i loro tre figli.

Una fonte di Buckingham Palace, come riporta il Daily Mail, ha riferito che la regina non celebrerà il compleanno in modo speciale e che ogni telefonata o video chiamata con la sua famiglia rimarrà privata. Ci si aspetta che i Reali si riuniscano su Zoom per una chiamata in video di auguri alla longeva monarca.

La Royal Family si è dimostrata piuttosto attiva su Zoom durante il lockdown: William e Kate lo hanno usato per parlare con i bambini figli degli operatori sanitari e dei lavoratori dei servizi essenziali in Gran Bretagna e per un’intervista con la Bbc, mentre Harry si è collegato da Los Angeles con le famiglie di bambini con disabilità. (Fonte: AGI)