Nel Regno Unito, in autunno potrebbe verificarsi la terza ondata di casi Covid nonostante entro l’estate tutti gli inglesi si saranno vaccinati.

E’ quanto sostiene Sir Ian Diamond, capo dell’Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito (Ons), aggiungendo di non “avere dubbi”.

Nonostante la campagna di vaccinazione stia andando avanti in modo spedito, Diamond a BBC One ha sottolineato:”Non è un virus che scomparirà e non ho dubbi che in autunno ci sarà la terza ondata”.

Regno Unito, incubo terza ondata Covid: ma le vaccinazioni procedono senza intoppi

Parlando del programma vaccinale ha osservato:”È davvero impressionante, ed esaminando l’impatto abbiamo osservato un aumento notevole del livello di anticorpi negli ultraottantenni e in misura crescente negli ultra settantenni.

“Sono molto fiducioso che il lancio del vaccino stia davvero iniziando a fornire una protezione reale”.

Tuttavia, ha spiegato Diamond “varia da regione a regione. A Londra abbiamo osservato anticorpi nel 30% della popolazione, mentre nel sud-ovest solo il 16%. Dobbiamo tener conto di questi elementi”.

Chris Witty, a capo dell’autorità sanitaria in Inghilterra, in precedenza ha affermato che allentando le restrizioni ci sono ancora dei rischi per la riapertura della società ed è probabile un’ondata di casi verso la fine dell’estate che si protrarrà anche in autunno e in inverno.

Whitty ha aggiunto:”Tutti i modelli indicano che ci sarà un ulteriore aumento di casi e il virus colpirà chi non è stato vaccinato o le persone su cui il vaccino non ha funzionato”.

(Fonte: SUN)