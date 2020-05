Remdesivir, non è ancora sul mercato ma è già polemica sul prezzo del farmaco approvato in Usa

Ancora non è sul mercato ma è già polemica sul prezzo del Remdesivir. Gli esperti sostengono che anche $10, circa 9 euro, siano eccessivi per l’acquisto del farmaco antivirale di fabbricazione americana approvato dall’Fda per il trattamento del nuovo coronavirus.

Non tutti potrebbero permettersi di acquistarlo.

Gilead Sciences, con sede in California, che lo produce, riguardo ai farmaci ha un trascorso di prezzi esorbitanti e un gruppo di ricerca afferma che Gilead per un ciclo di trattamento potrebbe far pagare da $ 10 a $ 4.500 in base al rapporto costi-benefici del farmaco.

Secondo uno studio clinico condotto dal National Institutes of Health, il Remdesivir ha dimostrato di poter ridurre i giorni di degenza ospedaliera dei pazienti rispetto a un placebo.

La scorsa settimana, con autorizzazione d’emergenza, è diventato il primo farmaco approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per il trattamento di pazienti Covid-19.

I consumatori sostengono che un prezzo molto alto si tradurrebbe in un controllo elevato che porterebbe il pubblico ad accusare Gillead di trarre profitto dal virus che ha ucciso più di 74.000 americani.

Una decisione su un prezzo non è solo importante in sé ma probabilmente influenzerebbe il prezzo di tutti i futuri trattamenti per il coronavirus.

Finora, il CEO di Gilead, Daniel O’Day, ha evitato di rispondere a qualsiasi domanda sul costo di Remdesivir.

La società ha in programma di donare le confezioni che ha finora a disposizione e che curano circa 140.000 pazienti ma afferma che fin quando non arriveranno altri dati non deciderà sul prezzo.

Nel corso di un incontro con il presidente Donald Trump alla Casa Bianca, Daniel O’Day CEO di Gilead si è impegnato a rendere disponibile la terapia per i bisognosi.

Ma Gilead non è estranea a polemiche sul prezzo.

Nel 2013, la società ha introdotto sul mercato Sovaldi, una cura per l’epatite C al costo di $ 1.000 a pillola.

L’indignazione pubblica – nonostante sia stato un notevole miglioramento rispetto alle terapie esistenti altrettanto costose – ha innescato un dibattito nazionale sul prezzo equo dei medicinali soggetti a prescrizione che l’industria farmaceutica da quel momento ha combattuto.

La reazione si è notevolmente attenuata nel mezzo della pandemia coronavirus, durante la quale gli sforzi dei ricercatori per sviluppare vaccini e cure sono considerati essenziali per combattere la malattia.

Gli analisti di Wall Street sostengono che il prossimo anno Remdesivir potrebbe generare $ 750 milioni o più nelle vendite mondiali e nel caso la pandemia prosegua $ 1,1 miliardi nel 2022.

Ma Gilead e altre aziende farmaceutiche dovranno evitare di trarre profitto da una crisi sanitaria mondiale, secondo quanto dicono i consulenti del settore farmaceutico.

Un nuovo rapporto dell’Institute for Economical and Clinical Review (ICER), annuncia che il farmaco probabilmente costerà circa $ 9,32 – arrotondato a $ 10 – per un ciclo di 10 giorni.

Tuttavia, un rapporto dell’University of Liverpool ha calcolato che $ 0,93 per dose è il costo di produzione di Remdesivir su larga scala con un profitto ragionevole.

ICER, Institute for Clinical and Economic Review, afferma che se la ricerca mostrerà che il farmaco aiuta a diminuire i giorni di ricovero in ospedale ma non riduce il rischio di decesso, il farmaco potrebbe costare circa $ 390 a trattamento.

In un terzo modello, nel caso in cui gli studi sui farmaci dimostrassero che il farmaco salva vite umane, l’ICER afferma che la società potrebbe far pagare $ 4.460 a ciclo.

“Questo grande balzo del prezzo presuppone che i dati della sperimentazione clinica mostrino che il farmaco salva le vite. Ciò dimostra quanto sia importante il presupposto della mortalità “, ha dichiarato il presidente dell’ICER Steve Pearson.

Group Public Citizen, gruppo di tutela dei consumatori, sostiene che il prezzo di Remdesivir non dovrebbe superare 1 $ al giorno.

“Se Gilead intende valutare Remdesivir a più di $ 1 al giorno, deve divulgare integralmente i costi di ricerca e sviluppo e tutti i contributi pubblici associati allo sviluppo di Remdesivir”, ha dichiarato Public Citizen in una nota.

“A quel punto, i contribuenti e pagatori e gli esperti indipendenti potranno analizzare nuovamente ciò che è considerato un prezzo equo durante una pandemia”. (Fonte: Daily Mail).