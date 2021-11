Richard Branson, brutto incidente in bicicletta: il casco gli ha salvato la vita

Richard Branson, 71 anni, parla della “colossale”caduta in bicicletta e rivela che il casco gli ha salvato la vita. L’incidente, secondo quanto riferisce Giampaolo Scacchi, sarebbe dovuto alla rottura dei freni. L’imprenditore è caduto mentre partecipava a una gara di beneficenza sull’isola di Tortola.

Richard Branson temeva di essersi rotto la schiena

Sir Richard Branson ha raccontato che temeva di essersi rotto la schiena e di rimanere paralizzato. A salvare la vita a lui e al compagno di corsa Felix Stellmaszek, quando si sono scontrati, è stato il casco. Il fondatore della Virgin ha spiegato:

“Ho alcuni tagli e lividi sul gomito, una protuberanza straordinariamente grande sull’anca e un enorme ematoma sulla gamba. Ma poteva andare molto peggio”.

In un post sul blog del sito Virgin, oltre ad affermare di non avere “alcun dubbio” che il casco gli ha salvato la vita, ha condiviso delle foto dei momenti successivi all’incidente. La colossale caduta è avvenuta su una strada stretta che dà su una scogliera. Branson stava scendendo mentre un’auto è arrivata nella direzione opposta.

Felix Stellmaszek stava superando l’auto e il miliardario si è reso conto che i freni della bicicletta non funzionavano. “Stavo andando sempre più veloce, e le mie opzioni erano di cadere dalla scogliera, colpire la macchina, o investire Felix”. Alla fine “ci siamo schiantati”.

Richard Branson e gli incidenti in bicicletta

Branson ha postato un video su Instagram in cui si vede il momento in cui con Stellmaszek aspettano di essere portati all’ospedale di Virgin Gorda. Non è la prima volta che Sir Branson ha incidente in bicicletta nelle Isole Vergini.

Nel 2016, durante un allenamento per la Strive Challenge, era caduto sull’asfalto e si era spaccato una guancia e strappato diversi legamenti.