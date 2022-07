Ricky Martin accusato di violenza domestica, scatta l’ordinanza restrittiva nei suoi confronti

Le autorità di Puerto Rico hanno emesso un ordine restrittivo nei confronti di Ricky Martin. Il provvedimento sarebbe scaturito dalle accuse di violenza domestica. Stando alle ricostruzioni del quotidiano locale El Vocero, la popstar e la persona che ha formulato le accuse si sarebbero lasciate circa due mesi fa dopo un legame durato sette mesi. Al momento, il cantate avrebbe il divieto di contattare o chiamare la persona coinvolta.

Ricky Martin, telefonate e appostamenti sotto casa dell’ex

Il 50enne cantante sarebbe accusato di stalking, avrebbe tempestato di telefonate l’ex e sarebbe stato sorpreso in tre occasioni sotto la sua casa. Un’udienza sarebbe stata fissata per il 21 luglio. Contattati da TMZ, i legali dell’artista hanno spiegato che le accuse “sono completamente false e organizzate. Siamo molto fiduciosi che quando i fatti veri verranno fuori, il nostro il cliente Ricky Martin sarà vendicato”.

Per la popstar nuovo guaio giudiziario

La popstar è sposata dal 2017 con l’artista siriano-svedese Jwan Josef. Sui social il cantante di “Livin’ la Vida Loca” ha spiegato di non poter fare altre dichiarazioni a causa del procedimento legale in corso ma ha voluto ringraziare i fan per “gli innumerevoli attestati di solidarietà ricevuti”. Per Ricky Martin è un nuovo guaio giudiziario dopo la citazione in giudizio da parte della sua ex manager che gli chiede tre milioni di dollari per commissioni mai pagate.