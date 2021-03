Un rider di Deliveroo è stato beccato dalla telecamera a circuito chiuso mentre rubava un regalo di compleanno dopo aver consegnato del cibo in un condominio.

Il fattorino, che indossa una giacca Just Eat, viene visto afferrare il pacco da alcune cassette postali situate nell’atrio dell’edificio e poi allontanarsi.

Si vede mentre scuote il pacco e poi lo mette nella borsa termica verde scuro di Deliveroo.

Regno Unito, rider di Deliveroo ruba pacco nella casella postale del cliente

L’episodio è accaduto il 26 febbraio scorso in un condominio a Croydon, sud di Londra.

La Prime Property Management, che gestisce l’edificio, ha definito il furto “vergognoso”.

In una mail ai residenti ha scritto:”Se la consegna era per una persona, si spera abbia una bolla di consegna o informazioni, d’aiuto a identificare il rider. Se avete delle informazioni, condividetele con la polizia, poiché il destinatario del regalo è molto turbato”.

Un residente nel condominio ha detto:“Durante il lockdown parecchie persone hanno ordinato cibo d’asporto da Deliveroo.

“La maggior parte dei rider sembrano persone oneste, ma è spaventoso vedere uno di loro commettere in furto.

“In futuro prima di far entrare uno di loro nel palazzo ci penserò sicuramente due volte”.

Deliveroo ha annunciato di aver avviato “un’indagine urgente”, ma ha sottolineato che il rider potrebbe lavorare per qualcun altro.

Ruba pacco nella casella postale del cliente, Deliveroo: “Indagini in corso”

Un portavoce ha dichiarato:”Deliveroo prende la condotta del rider molto sul serio e stiamo indagando su questo episodio. Se in quel momento stava lavorando per Deliveroo prenderemo provvedimenti immediati per rescindere il contratto”.

Just Eat ha spiegato che il rider non lavora per loro, potrebbe trattarsi di un lavoratore autonomo o che fa consegne per un ristorante.