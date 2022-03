Ristoranti minacciati per nomi che ricordano Putin o la Russia. E’ successo in Francia, al ristorante “La Maison de Poutine”, e negli Stati Uniti, al ristorante “Russian House“.

Insulti e minacce al ristorante “La Maison de Poutine” per nome simile a Putin

Il sentimento di ostilità verso la Russia e contro la sua decisione di invadere l’Ucraina è così forte che alle volte si prendono di petto attività commerciali che non hanno alcuna responsabilità. E’ emblematico, a riguardo, il caso denunciato sui social dalla catena di ristoranti francesi “La Maison de Poutine”. In questo caso non c’è alcun riferimento alla Russia o a Putin. C’è solo una assonanza tra Putin e Poutine. Ma sono due parole che hanno significati diametralmente opposti.

Putin è il presidente della Federazione Russa mentre la Puotine è un piatto nato in Quebec negli anni ’50, a base di patatine, che ha dato anche il nome a questa catena di ristoranti francesi.

“La Maison de Poutine” ha scritto un lungo post sui social network spiegando proprio questo: “Non c’è alcun legame o collegamento con Putin, nel nostro piatto caratteristico ci sono solamente patate! Sono solo patatine!”. Sembra incredibile ma è servito che lo specificassero davvero.

Ristorante americano “Russian House” cambia nome in “The House”: “Siamo per la pace”

In Texas, Varda Monamour, proprietaria della Russia House, ha deciso di indossare una maglietta con la scritta ‘pace’ in tutte le lingue del mondo e ha cambiato nome al suo ristorante ribattezzandolo semplicemente “The House”:

“Sono per la pace. Non voglio che il mio nome evochi dolore o dissapori. Quindi da qui in avanti ci chiameremo semplicemente The House perché vogliamo essere la casa di tutti quelli che vogliono gustare semplicemente del buon cibo stando in serenità ed armonia”.