E’ morto il piccolo River William Stone: il nipotino di Sharon Stone avrebbe compiuto il primo anno di vita tra 9 giorni. La star di Hollywood aveva lasciato in anticipo Venezia per rientrare negli Stati Uniti, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni.

A dare il tragico annuncio è stata proprio Sharon Stone con uno struggente messaggio: un breve video del suo nipotino che sorrideva accompagnato dalle date di nascita e di morte. 8 settembre 2020, 30 agosto 2021.

Sharon Stone lascia Venezia per il nipotino

Sabato scorso l’attrice è fuggita via da Venezia, dove si trovava in vacanza da circa una settimana, proprio a causa dell’aggravarsi delle condizioni del bimbo, figlio di suo fratello minore Patrick.

Per questo non ha potuto partecipare alla sfilata di alta moda di Dolce & Gabbana in piazza San Marco, dove era tra le dive più attese insieme a Jennifer Lopez.

Gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana avevano spiegato: “Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro”.

Sharon Stone, il dramma del nipotino

Nei giorni scorsi Sharon Stone aveva svelato il dramma che stava vivendo con un post su Instagram. “Il mio nipotino e figlioccio River Stone – aveva scritto – è stato trovato nella culla con una insufficienza a livello di organi. Per favore, pregate per lui. Ora serve un miracolo”.

L’attrice aveva pubblicato anche una foto del bimbo intubato. Purtroppo però le preghiere dei suoi tanti fan non sono bastate a salvare il piccolo William River Stone.