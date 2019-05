Roma-Tokyo, paura in volo per le turbolenze. Tre feriti durante l’atterraggio

ROMA -Tanta paura per un volo Roma-Tokyo nella fase di atterraggio all’aeroporto di Narita. Secondo quanto riporta la TV giapponese Nhk, a causa delle turbolenze, sono rimasti feriti tre membri dell’equipaggio che erano a bordo del Boeing 777 di Alitalia. Uno, in particolare, di 45 anni è stato ferito alla testa, ma nessuno comunque è grave. Paura tra i passeggeri, anche se non ci sono state scene di panico. Per fortuna tutti avevano le cinture allacciate come normale in fase di atterraggio. Fonte: Il Messaggero.