Rory Eliza, influencer di TikTok con 5 milioni di follower: “Nella vita reale mi sento sola e depressa”

Rory Eliza, 19enne australiana, su TikTok è una star, ha più di cinque milioni di follower, posta quattro video al giorno lavorando in tutto tre ore. Ma l’apparenza inganna e a sopresa Eliza ammette che si sente sola e depressa. è una star, ha più di cinque milioni di follower, posta quattro video al giorno lavorando in tutto tre ore. Ma l’apparenza inganna e a sopresa Eliza ammette che

Rory Eliza, tanti soldi ma poca felicità: l’intervista ad ABC

In un’intervista ad ABC, l’influencer ha affermato che nonostante le alte entrate di denaro la sua vita è tutt’altro che facile.

I video in cui pubblicizza il make-up, è testimonial dei prodotti, grazie agli inserzionisti le garantiscono di vivere “più che dignitosamente”.

Il padre Daniel sostiene che la figlia in pochi minuti guadagna una cifra che a lui richiederebbe giorni di lavoro, anche se ha lasciato la scuola per diventare influencer su TikTok.

A differenza delle persone con un impiego, Eliza realizza quattro brevi video al giorno dalla sua camera da letto, il che le permette di avere molto tempo libero.

“Sono tre ore positive e poi ne ho altre otto in cui mi chiedo: cosa diavolo farò per il resto della giornata?”, ha detto a Four Corners di ABC.

Rory Eliza, i problemi di socializzazione della star di TikTok

“Non posso chiamare i miei amici e chiedere “vuoi uscire?” perché sono al lavoro.

“A volte mi sento molto sola e se in quel momento leggo anche commenti negativi, che degenerano in hate speech, il carico di stress diventa pesante. E ciò portare anche alla depressione”.

(Fonte: Daily Mail)